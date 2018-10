Shock anafilattico sul sentiero, turista soccorsa dall'elicottero Drago

Cinque Terre - Val di Vara - Tre interventi in simultanea nel pomeriggio sui sentieri delle Cinque Terre per Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino che hanno dovuto fronteggiare gli infortuni occorsi ad altrettanti escursionisti. Una persona, la meno grave, ha riportato la frattura di un polso ed è stata recuperata e condotta in ospedale. E' stata invece condotta al San Martino una ragazza straniera che nei pressi di Punta Mesco ha accusato un malore a causa di una forte disidratazione. È stato infine necessario l'intervento dell'elicottero Drago per soccorrere un'altra ragazza straniera che ha accusato uno shock anafilattico e dopo il primo intervento è giunta al Sant'Andrea della Spezia a bordo di un'ambulanza.

Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner ne accetti l'utilizzo. Per maggiori informazioni su come modificare il consenso e le impostazioni dei browser supportati leggi l'informativa OK