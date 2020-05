Scontro in moto, padre e figlia feriti. Lui è grave al San Martino

Cinque Terre - Val di Vara - Un centauro gravemente ferito, ora ricoverato in prognosi riservata, è la conseguenza di un incidente stradale avvenuto questa mattina in Val di Vara, non lontano da Borghetto Vara lungo la SP566. Alle 10 circa una moto con due passeggeri, padre e figlia, si è scontata con un'auto in modo violento con dinamica al vaglio delle forze dell'ordine.

Sul posto è intervenuta l'automedica Delta Tre, due ambulanze rispettivamente della Pubblica assistenza di Brugnato e di Borghetto Vara e l'elisoccorso dei Vigili del Fuoco con l'elicottero Drago.

Il conducente della moto, un uomo di 48 anni di Sarzana, ha riportato un trauma cranico e toracico e, dopo la stabilizzazione sul posto, è stato trasferito in volo presso l'ospedale San Martino di Genova. La sua passeggera, non ancora maggiorenne, ferita in maniera più lieve, è stata trasferita in codice giallo presso l'ospedale Sant'Andrea della Spezia. Alla guida dell'auto un 68enne della Val di Vara risultato negativo all'alcoltest.

REDAZIONE

24/05/2020 17:15:00