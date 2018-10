Cinque Terre - Val di Vara - La Strada provinciale 31 della Ripa riapre oggi alle 14.30 dopo una decina di ore di chiusura dovute al distacco di materiali dal versante. La circolazione tra Val di Vara, Lunigiana e Val di Magra in mattinata ha giocoforza subito più di un rallentamento con tutto il prevedibile cordone di polemiche e malumori. "I sensori di movimenti franosi - aveva spiegato in mattinata il presidente della Provincia Giorgio Cozzani -, collocati lungo le reti di contenimento della scarpata, scattano allorquando si verifichino spostamenti di materiali e massi lungo il versante collinare che sovrasta la strada. Il fattore che ha determinato oggi l’interruzione della circolazione è correlato alla registrazione di caduta di materiali lungo la scarpata che sovrasta il cantiere del primo lotto di interventi".

