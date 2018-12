Cinque Terre - Val di Vara - Mercoledì 19 dicembre dalle ore 08:30 alle ore 20:00, la SP 31 della Ripa sarà chiusa alla circolazione per lavorazioni di getto del calcestruzzo per il concio della galleria paramassi in costruzione.

Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner ne accetti l'utilizzo. Per maggiori informazioni su come modificare il consenso e le impostazioni dei browser supportati leggi l'informativa OK