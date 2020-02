Cinque Terre - Val di Vara - Rimangono gravissime le condizioni di Leonardo Dascanio, 21 anni, Alex Cusimano 22, e Gianmarco Bigliazzi, 19, i tre ragazzi originari di Bolano, rimasti feriti nell'incidente avvenuto la scorsa notte ad Albiano Magra. Il primo residente a Santo Stefano Magra, è ricoverato all'ospedale Sant'Andrea della Spezia. Al civico nosocomio del capoluogo, dove è stato operato nelle scorse ore per le gravi lesioni interne, si trova anche Cusimano che, come riferisce l'Ansa, nelle prossime ore sarà trasferito all'ospedale San Martino di Genova a causa del forte trauma cranico riportato. Il 19enne Bigliazzi è invece ricoverato all'ospedale Cisanello di Pisa in rianimazione. La prognosi è riservata, come quella degli altri due giovani.

L'incidente stradale è avvenuto nella serata di sabato verso l'una e mezza, nella frazione aullese di Albiano, non distante dal confine con Ceparana. Lo schianto ha visto protagonista l'auto, un'Alfa Romeo Mito, che procedeva lungo Via della Repubblica, è uscito di strada impattando violentemente contro un muro. Nell'incidente hanno purtroppo perso la vita un ragazzo e una ragazza, Andrea Rapallini di Montedivalli di Podenzana e Giorgia Gallo della Spezia.

08/02/2020 22:35:11