Resta l'amianto al villaggio Europa di Corniglia dopo la sentenza del Tar

Cinque Terre - Val di Vara - All'ex villaggio turistico Europa di Corniglia rimarrà l'amianto. Lo riporta Ansa Liguria dopo la sentenza del Tar che ha accolto il ricorso della proprietà contro il Comune di Riomaggiore che aveva emesso una ordinanza contingibile e urgente a maggio per provvedere entro 30 giorni alla bonifica completa della struttura dove, anche a seguito di un intervento dei Vigili del Fuoco e di Arpal, era stata "accertata la presenza di amianto crisotilo". Il villaggio è abbandonato da decenni e come riporta l'agenzia la sentenza stabilisce che l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente in materia di amianto "presuppone un'adeguata istruttoria e di una motivazione estremamente puntuale e dettagliata". Dal Comune di Riomaggiore, il primo cittadino Fabrizia Pecunia, interpellata da Ansa, ha fatto sapere che le indicazioni fornite dalla sentenza del Tar verranno utilizzate per produrre una nuova ordinanza più precisa ed efficace.

