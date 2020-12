Recuperato il cadavere di una donna al largo di Levanto

Cinque Terre - Val di Vara - Il cadavere di una donna è stato recuperato questa mattina a circa 5 miglia al largo del Comune di Levanto. Poco prima delle 11.00 la sala operativa della Guardia Costiera ha ricevuto una segnalazione da una nave in transito in zona, relativa alla presenza in un corpo in acqua riverso a faccia in giù.

Immediato l’invio sul posto della motovedetta SAR CP 865 e la richiesta alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di inviare un battello in zona con personale soccorritore acquatico.

Recuperato il corpo dal gommone dei Vigili del Fuoco questo veniva trasferito presso la banchina motovedette della Capitaneria di Porto della Spezia, ove ad attenderlo in banchina vi era anche il medico legale, intervenuto su disposizione del magistrato di turno della Procura spezzina, prontamente informato.

In serata è stato possibile risalire all’identità della donna, risultata essere scomparsa in Toscana lo scorso 9 dicembre. Le cause del decesso saranno accertate mediante l'autopsia disposta dal magistrato di turno. Dell’avvenuto ritrovamento ne è stata data opportuna comunicazione anche ai fini della sospensione delle ricerche previste dal piano provinciale di ricerca coordinato dalla Prefettura.



Redazione

15/12/2020 20:09:57