Cinque Terre - Val di Vara - Alle 18.20 di ieri richiesta di soccorso per incidente stradale alle pendici del Bracco, in località Mattarana, nel Comune di Carrodano, coinvolto un motociclista 29enne originario di Carrara che perdeva il controllo del mezzo e cadeva rovinosamente a terra riportando un trauma cranico commotivo, trauma toracico e sospetta frattura dell'arto superiore. Sul posto sono intervenuti la Pubblica Assistenza di Borghetto Vara e l'automedica Delta3 che dopo aver stabilizzato il paziente rientrava in codice rosso ttivando la shock room dell'ospedale della Spezia. Il giovane è stato ricoverato nel reparto di rianimazione.

