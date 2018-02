Cinque Terre - Val di Vara - Investimento sulla A12. Un operaio è stato colpito mentre si trovava in un cantiere su strada nella galleria Foce dove era imposto un cambio di carreggiata per lavori. Per dinamiche in fase di accertamento, da parte della Polizia stradale di Brugnato, un piccolo autocarro avrebbe investito l'operaio che è stato trasportato all'ospedale di Lavagna in codice giallo. Un'altra persona rimasta coinvolta è stata ricoverata nello stesso nosocomio ma in codice verde.



La Polstrada e il comandante presenti sul posto stanno conducendo i primi accertamenti. Inevitabili le ripercussioni al traffico che risulta rallentato ma in via di ripristino. Tra l'altro l'incidente è avvenuto nella fascia oraria scelta da molti spezzini per raggiungere il Comunale di Chiavari in vista della partita con l'Entella che si giocherà alle 20.30.

Oltre ai soccorritori sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti.

L'incidente è avvenuto in direzione la Spezia e a seguito dell'investimento è rimasta coinvolta anche un'utilitaria.

CHIARA ALFONZETTI

05/02/2018 18:31:40