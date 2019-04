Cinque Terre - Val di Vara - Sono stati i Vigili del Fuoco ad aprire la porta e tra i primi a trovare il corpo, esanime , di una 73enne che abitava a Montale di Levanto. La morte sarebbe sopraggiunta per cause naturali. L'anziana era sola a casa e in base a come è stato ritrovato il corpo è plausibile che sia stata colta da un malore e poi spirata.

Questa mattina, siccome non si era fatta sentire, chi le voleva bene si è preoccupato di scoprire cosa fosse accaduto. Poi l'amara scoperta. Quando la macchina dei soccorsi si è mossa, ormai era troppo tardi.



