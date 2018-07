- Il cielo nero, che si alterna con squarci di sole e una allerta gialla che scatta improvvisamente sino alle 18. I siti delle previsione del tempo segnalano qualche goccia e qualche temporale sparso, condizioni che evidentemente risultano anche ad Arpal, visto che la Protezione civile regionale ha diramato lo stato di allerta.Da settimane i messaggi di allerta accompagnano gli spezzini, il cui scetticismo viene ripagato oggi da acquazzoni violenti e nuvoloni minacciosi. Il gran caldo e l'umidità, in Liguria, significano possibili rovesci di forte entità e dunque la necessità di stare attenti durante gli spostamenti, come dimostra lo smottamento che si è verificato nei pressi dell'abitato di Levanto questa mattina (leggi qui ).Ad essere particolarmente fuori stagione è il meteo che si è registrato lungo la costa delle Cinque Terre, dove sono state immortalate ben due trombe marine in contemporanea di fronte a Riomaggiore, intorno alle 13.30.A Bonassola, invece, a far sembrare di essere in autunno ci ha pensato una fitta nebbia accompagnata da forti piogge (vedi foto in basso).E l'allerta non è ancora finita.