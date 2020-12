Lutto cittadino a Monterosso, Renzino De Simoni non ce l'ha fatta

Cinque Terre - Val di Vara - E' lutto cittadino a Monterosso per la morte di Renzo "Renzino" De Simoni storico milite della Pubblica assistenza Croce bianca. Aveva 70 anni e a portarlo via è stato il Covid che lo aveva colpito qualche settimana fa. Renzino era un uomo instancabile e votato alla causa della Pubblica per la quale fino all'ultimo ha dato tutto il suo contributo. E' sempre stato in prima fila, per ogni emergenza e quando la pandemia è scoppiata non si è mai tirato indietro.

"Era doveroso il lutto cittadino - ha commentato il sindaco di Monterosso al Mare Emanuele Moggia -. Era un uomo che ha fatto della salute degli altri la sua priorità, era in ambulanza giorno e notte, estate e inverno. Era di una generosità incredibile e, personalmente, non ha mai smesso di dimostrarmi il suo affetto. Tutta la comunità è profondamente scossa e sarà davvero dura andare avanti senza di lui. Mi stringo a tutta la sua famiglia e a Michela assessore della nostra giunta. Lunedì alle 15 ci sarà l'ultima occasione per salutarlo non mancherò e so che non vorrà mancare la comunità. Andranno rispettate tutte le norme sanitarie, il distanziamento. Glielo dobbiamo, lui che ha fatto della salute degli altri la sua missione avrebbe voluto così".

A detta di tutta Monterosso e di quanti lo hanno conosciuto era un uomo instancabile, di saldi principi sempre pronto e attento alla Pubblica assistenza anche quando la malattia era comparsa e gli impediva di poter dare una mano. Ed è stata tutta la comunità a muoversi per lui quando sulle ambulanze non poteva salirci. Come detto, il funerali si terranno lunedì 7 dicembre alle 15.

Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze da parte della redazione di Città della Spezia.

C.ALF

04/12/2020 19:50:05