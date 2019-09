Cinque Terre - Val di Vara - Aveva picchiato a colpi di canna di bambù una persona con la quale aveva avuto un diverbio. I carabinieri questa mattina hanno dato esecuzione all'arresto di un 43enne di Bolano, già noto agli uffici. In particolare l'uomo dovrà scontare otto mesi di carcere e la sua condanna risale ad un paio di giorni fa quando la condanna, appunto, si sarebbe verificato un litigio in cui lo stesso brandiva una canna di bambù di grosse dimensioni e picchiava una persona di sua conoscenza con cui aveva avuto un diverbio in un bar.

