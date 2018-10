Cinque Terre - Val di Vara - Hanno rubato la corona che adornava il quadro raffigurante la Beata Vergine nel santuario di Volastra, ora i carabinieri li hanno individuati e denunciati. L'episodio risale al natale scorso e a finire nei guai sono due cittadini rimeni di 27 e 25 anni che la notte del 29 dicembre si erano intrufolati nel santuario nel Comune di Riomaggiore e si sono impossessati della preziosa corona infrangendo il vetro che la custodiva. La refurtiva consisteva in una corona d'oro del valore stimato di circa mille euro. Per gli investigatori sarebbe da escludere la pista del furto su commissione. Ci sono voluti mesi di indagini serrate al termine delle quali i carabinieri hanno scoperto l'identità dei due autori domiciliati in Toscana. Sono stati perquisiti e ma la refurtiva non è stata ancora recuperata.

