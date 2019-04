Cinque Terre - Val di Vara - La squadra dei vigili del fuoco di Levanto è stata impegnata insieme ai colleghi di Brugnato sulla strada provinciale 566 tra Carrodano e Levanto, per spegnere un'autovettura che ha preso fuoco all'interno della galleria Montepertico. Fortunatamente gli occupanti della macchina sono usciti illesi ma l'auto è andata quasi completamente distrutta dalle fiamme. Il traffico è stato interrotto per tutta la fase di spegnimento e successiva messa in sicurezza.

