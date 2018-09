Cinque Terre - Val di Vara - I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina, alle ore 9.30 circa, per un incidente stradale in autostrada A 12, corsia Sud, al chilometro 73 tra i caselli di Carrodano e Brugnato.

Per cause in corso di accertamento, pur non entrando in collisione rimanevano coinvolti un autotreno ed un'autovettura sulla quale viaggiavano tre persone.

La Sala operativa disponeva l'invio della squadra del distaccamento di Brugnato con cinque unità operative a bordo di un'Autopompaserbatoio.

L'opera dei Vigili del Fuoco intervenuti è valsa all'estrazione di due occupanti dell'autovettura, dei quali uno solo è stato trasportato all'ospedale di La Spezia per gli accertamenti del caso.

Sul posto personale della Polizia Stradale, della Salt, e personale sanitario della Croce Rossa Italiana di Levanto.

