Cinque Terre - Val di Vara - Scontro frontale nella notte sulla provinciale 566 all'altezza del bivio per Cornice. Due automobili sono entrate in collisione, le cause sono ancora in fase di accertamento, e il bilancio è di 7 feriti non gravi. A bordo delle automobili coinvolte viaggiavano alcuni giovanissimi e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, sette ambulanze e i carabinieri per tutti i rilievi del caso. I giovani, come da prassi, sono stati sottoposti all'alcoltest e i risultati si avranno solamente nelle prossime ore.

C. A.

29/07/2019 22:50:43