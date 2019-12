Incidente in A12. Muore 48enne

Cinque Terre - Val di Vara - Tragedia sulla A12 tra Deiva Marina e Sestri Levante. Per dinamiche in fase di accertamento più mezzi pesanti e una Fiat Panda condotta da un 48enne sono rimaste coinvolte in un incidente stradale che ha avuto esito mortale.

A perire nel drammatico avvenimento l'autista dell'utilitaria. Stando a quanto si apprende dalle fonti del 118 dopo la collisione tra l'autoarticolato e l'auto ad avere la peggio sono stati gli occupanti del secondo mezzo. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza della Pubblica assistenza di Deiva Marina, la Pubblica assistenza di Brugnato, l'automedica Delta 3 con medico e infermiere, i Vigili del Fuoco con un'Autopompaserbatoio e un mezzo fuoristrada con modulo antincendio e cinque unità operative, i mezzi della Polstrada di Brugnato e la Salt.



Il quarantottenne alla guida è stato trovato in arresto cardio-circolatorio, estratto dal mezzo dai Vigili del Fuoco, è stato sottoposto a manovre rianimatorie dal personale sanitario di Delta 3 118 Spezia soccorso ed è deceduto sul luogo dell'evento. L'altro ferito ha riportato un gravissimo trauma cranio-facciale ed è stato trattato congiuntamente dal personale sanitario di Delta 3 e dal personale sanitario dell'elisoccorso Drago di Genova dL'autostrada è rimasta chiusa fino alle 17 circa quando è stata ripristinata la circolazione su una sola corsia dopo che i Vigili del Fuoco lo hanno estratto dalle lamiere.



Un altro incidente ha segnato la viabilità della A12 ed è avvenuto poco prima delle 14 quando una vettura e un furgone blindate sono entrate in collisione. Anche questo incidente ha avuto esiti gravissimi con due ricoveri in ospedale.

REDAZIONE

10/12/2019 19:07:20