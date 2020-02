Cinque Terre - Val di Vara - Incidente stradale a Caresana di Riccò del Golfo. Il bilancio è di due donne rimaste ferite ed estratte dalle lamiere delle rispettive auto dai Vigili del Fuoco. La dinamica è in fase di accertamento e stando a quanto si apprende a causa dell'urto, le due conducenti sono rimaste costrette dentro le rispettive autovetture. I Vigili del Fuoco, intervenuti con un'Autopompaserbatoio e cinque unità operative, hanno dovuto operare con cesoie e divaricatore idraulici su entrambi i veicoli per poter estricare le due donne, entrambe trasportate poi al Pronto Soccorso per gli accertamenti del caso. Le operazioni si sono svolte in totale sinergia con il personale sanitario 118. Sul posto i Carabinieri di Riccò.

