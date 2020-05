In sorveglianza speciale il titolare della Ferdeghini

- Nel corso della giornata di ieri è stata notificata, a cura della Divisione Anticrimine della Questura della Spezia, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di un anno e sei mesi nei confronti di un imprenditore locale impegnato in attività connesse con la gestione dei rifiuti.Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Firenze, scaturisce da una articolata proposta originariamente formulata dal Questore della Spezia lo scorso 20 luglio e reiterata a firma congiunta ad opera del Questore di Livorno e della Procura della Repubblica di Firenze in ragione di complesse valutazioni connesse alla competenza territoriale che avevano condotto ad un prima declaratoria di incompetenza da parte del Tribunale Distrettuale di Genova.Grazie all’opera di coordinamento del Servizio centrale Anticrimine del ministero dell’Interno, anche alla luce del coinvolgimento ultraprovinciale dell’attività illecita la proposta veniva reiterata, a cura del Questore di Livorno e del Procuratore della Repubblica di Firenze, al tribunale del capoluogo toscano.Il Tribunale fiorentino, valutata la ricostruzione dei fatti fornita al termine di una lunga attività istruttoria frutto dell’attività svolta dalla Polizia di Stato, adottava la misura di prevenzione che comporta per il sottoposto di fissare la propria dimora e farla conoscere alla locale autorità di pubblica sicurezza e non allontanarsi dalla dimora senza avviso preventivo, di vivere onestamente e di rispettare le leggi, di non associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne o pregiudicati o a persone sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non rincasare la sera più tardi delle 22 e di non uscire la mattina prima delle 7 senza comprovata necessità e comunque senza averne dato tempestiva notizia all’autorità di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non partecipare a pubbliche riunioni per le quali debba essere dato previo avviso all'autorità di pubblica sicurezza e di darsi nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento alla ricerca di un'attività lavorativa.L'attività della Ferdeghini srl nell'impianto di messa in riserva con selezione, cernita, recupero e stoccaggio di rifiuti di Cerri, nel comune di Follo, aveva già subito l’interdittiva antimafia a cura del Prefetto della Spezia, confermata dal Tar il 18 dicembre scorso, con la quale era di fatto ipotizzato il tentativo di infiltrazione mafiosa (leggi qui ).La proposta di sorveglianza speciale sostenuta dall’attività sinergica dei Questori di Livorno e della Spezia, coordinata dal Servizio centrale Anticrimine del Dipartimento della pubblica sicurezza, circa la sostenuta pericolosità sociale del titolare della ditta di stoccaggio dei rifiuti, è stata riconosciuta dall’autorità giudiziaria sia sotto il profilo del pericolo per l'incolumità pubblica relativamente alle attività illecite poste in essere, in quanto indagato per reati in materia ambientale, ma anche per la specifica e qualificata pericolosità sociale espressa dal reato di traffico illecito di rifiuti.(foto: repertorio)