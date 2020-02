I carabinieri gli riportano il cane e trovano due etti di marijuana

Cinque Terre - Val di Vara - Ieri pomeriggio, i carabinieri di Varese Ligure, allertati da alcuni cittadini che avevano notato un cane vagare sulla pubblica via, che poteva rappresentare un pericolo alla circolazione stradale, sono intervenuti immediatamente rintracciando l’animale e mettendo lo stesso in sicurezza. I successivi accertamenti hanno permesso ai militari di identificare il proprietario, un uomo residente nella Val di Vara.-

I carabinieri quindi, nell’atto di riconsegnare il cane al legittimo proprietario, si sono recati presso l’abitazione di quest’ultimo e qui hanno avuto una sorpresa: dall’abitazione fuoriusciva un forte odore di erba, tipico della marijuana. E’ quindi scattata la perquisizione che ha permesso ai militari di rinvenire e sequestrare 200 grammi di marijuana, conservata in due distinti contenitori di plastica, ed un bilancino.

l’uomo è stato deferito in stato di libertà all'autorità’ giudiziaria della spezia per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Redazione

04/02/2020 16:28:00