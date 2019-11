Cinque Terre - Val di Vara - Alzi la mano chi, a Monterosso, non ha nuotato con Angelone. Con i suoi modi burberi, che nascondevano, talvolta, anche profondo affetto, ha tolto i braccioli a generazioni di bambini. Ha insegnato a distinguere le bavose dalle occhiate. Ha bucato tanti palloni, anche. Mettendo da parte qualsiasi simpatia, perché in spiaggia ci vuole ordine. Le sue urla arrivavano dritte all’interessato, lasciandolo stordito: lo spiaggista che non rastrellava, la bagnante che si tuffava con il mare mosso, il milanese che ormeggiava controvento. Tutti i migliori bagnini di Monterosso sono passati dalla sua dura scuola, che includeva gavettoni ghiacciati in caso di siesta in torretta.



Quanto racconti, quante leggende. Di quando giocava a calcio nel Monterosso. Di quando salvò persone in difficoltà dai marosi. Di quando, ragazzo, affascinava con una bottiglia di chinotto e una gita sul pattino le “foreste” in villeggiatura. Di quando prevedeva lo scoppio di coppie innamorate o intravedeva nuovi flirt prima che i protagonisti se ne rendessero conto. Sempre attivo: in campagna, tra le sue galline, nella caccia al cinghiale, nei balli in piazza, Angelo Azzali detto "Ruspa" scandiva lo scorrere delle stagioni. La sua sagoma massiccia da una parte, con il fumo del sigaro ad anticiparne la posizione e la sagoma del Malpasso dall’altra. Il destino beffardo gli aveva portato via la moglie in estate, la sua stagione preferita. Il nonno di Angelo è là, scolpito nella pietra, nella fisionomia del Gigante.



Angelo Azzali non necessita di scultori umani: sembrava già eterno. Lui è lì, nel carattere malmostoso delle onde, nel verde brillante degli olivi, nella corteccia più ruvida della quercia, nel luccichio più scherzoso del mare. Il pensiero e l’affetto va alle figlie gemelle, Guerrina e Valentina e ai suoi nipoti. Era scorbutico e a volte inavvicinabile, ma la sua linfa era un concentrato di amore puro. I funerali sono programmati alle 15 di domani, mercoledì, nella chiesa di San Giovanni.



Melania Sebastiani

Redazione

26/11/2019 10:31:42