Decollo e atterraggio in un giardino privato: incolumi due giovani

Cinque Terre - Val di Vara - Grave incidente stradale questa notte in media Val di Vara. Un giovane stava guidando la propria auto nel territorio di Beverino, località di Madonna di Sanna, in direzione Cavanella Vara, quando ha perso il controllo del mezzo in corrispondenza di una curva. La vettura è uscita di strada, si è ribaltata e ha terminato la propria corsa all'interno di un giardino privato con il muso puntato sul terreno e la coda appoggiata al pilastro di sostegno di una cancellata.

Oltre al conducente, a bordo c'era un secondo giovane. Entrambi sono usciti dall'abitacolo con le proprie gambe, calandosi in pratica dalla vettura incastrata. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco della Spezia che hanno utilizzato un'autogru per recuperare il mezzo e mettere in sicurezza il luogo del sinistro. Riportata sulla sede stradale, un carro attrezzi ha provveduto a rimuovere l'auto distrutta. Presenti sul posto il 118, la Polizia di Stato ed i Carabinieri per i rilievi del caso.

REDAZIONE

04/12/2020 07:21:14