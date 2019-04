Cinque Terre - Val di Vara - I Vigili del Fuoco di Brugnato sono intervenuti questa mattina in località Castello di Beverino, nel comune di Beverino, per soccorrere un signore feritosi mentre lavorava nei campi. Il 61enne stava tagliando alcuni alberi quando un tronco lo ha colpito alla testa. Le altre due persone che erano con lui hanno immediatamente chiamato i soccorsi ed in poco tempo sono giunti sul posto l'auto medica, i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri di Ricco' del Golfo. L'infortunato è stato immediatamente immobilizzato su una barella spinale e condotto fino al campo sportivo di Beverino con l'ambulanza dove è stato imbarcato sull'elicottero dei Vigili del Fuoco Drago 127 che lo ha trasportato al San Martino di Genova.

Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner ne accetti l'utilizzo. Per maggiori informazioni su come modificare il consenso e le impostazioni dei browser supportati leggi l'informativa OK