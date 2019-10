Cinque Terre - Val di Vara - Ieri sera grave incidente in prossimità dell'uscita di Carrodano lungo l'autostrada A12. Per cause in via di accertamento, un automobilista ha centrato la cuspide che divide la corsia di marcia dallo svincolo che porta al casello. Il guidatore ha riportato un trauma facciale e la sospetta frattura di una gamba. Intervenuta sul posto l'automedica di Brugnato, una pattuglia della Polstrada, una squadra dei Vigili del fuoco e un'ambulanza della Pubblica assistenza di Deiva Marina. Dopo aver stabilizzato il paziente, il personale lo ha accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea per gli accertamenti del caso.

REDAZIONE

30/10/2019 08:58:38