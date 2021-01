Carro e Maissana, chiusi causa maltempo due tratti di strade provinciali

Cinque Terre - Val di Vara - Il maltempo inguaia la viabilità in Val di Vara. La Provincia della Spezia da notizia della sospensione del traffico veicolare e pedonale lungo la S.P. n° 50 nel comune di Carro, con chiusura carreggiata all’altezza del bivio per Ziona (percorso alternativo Carrodano-Ziona-Carro), causa problemi dovuti alle condizioni meteo. Sospensione del traffico veicolare e pedonale anche lungo la S.P. n° 52 comune di Maissana, con chiusura al bivio di Santa Maria e bivio lungo il Borsa, causa problemi dovuti alle condizioni meteo. Via Veneto riferisce infine che la riapertura della Ripa, prevista per domani, sabato 23 febbraio, alle 6.00, non avverrà, complice l'allarme scattato per l'eccessivo carico del pluviometro: bisognerà attendere le verifiche del tecnico incaricato.

REDAZIONE

22/01/2021 21:29:43