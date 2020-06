Caduta fatale, turista muore a Vernazza

Cinque Terre - Val di Vara - Doveva essere una piacevole giornata alle Cinque Terre, si è trasformata in una tragedia. Siamo a Vernazza, dove ieri sera verso le 21 marito e moglie residenti in Emilia stava rientrando verso uno dei parcheggi della località cinqueterrina. Secondo una prima ricostruzione, lungo il tragitto lui, 60enne, si sarebbe sporto incuriosito da alcune piante, scivolando e cadendo per circa 13 metri, finendo in un torrente. Il forte trauma purtroppo non ha lasciato spazio al turista. Sul posto sono tempestivamente intervenuti l'automedica Delta 1 del 118 con medico e infermiere, la Pubblica assistenza di Vernazza, i Vigili del fuoco, il Soccorso alpino e le forze dell'ordine. Non c'è stato nulla da fare e al personale sanitario non è restato che constatarne il decesso per le gravi lesioni riportate nella caduta.





REDAZIONE

07/06/2020 09:12:33