Brucia residui di mobilio ma è illegale

Cinque Terre - Val di Vara - Carabinieri Forestale della Stazione della Spezia, durante il servizio di istituto in Comune di Riccò del Golfo, hanno sorpreso un cittadino intento a bruciare residui di mobilio. Lo smaltimento rifiuti tramite fuoco è vietato dal resto unico ambientale (D.Lgs. 152/2006) e costituisce violazione penale per la quale è prevista una pena di almeno 3 mesi ed un ammenda di almeno 2600 €.



L’abbruciamento di rifiuti è una prativa molto dannosa per l’ambiente poiché i materiali contengono sempre parti in plastica, vernici, colle o altre componenti (anche difficili da individuare al semplice esame visivo) la cui combustione libera sostanze tossiche sia nei fumi, con evidente danno per la salute delle persone della zona, sia nelle ceneri, con conseguente contaminazione del terreno e delle acque.

Redazione

14/09/2020 10:45:43