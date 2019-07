Cinque Terre - Val di Vara - Poco prima dellee 4 del mattino di domenica, una delle radio pattuglie dell’Istituto di vigilanza La Lince impegnate nella zona di Levanto e della riviera spezzina, ha rilevato un’importante rissa, con tanto di bottiglie e bastoni, nei pressi di un chiosco cliente dell’istituto. La centrale operativa ha subito inviato in supporto un’altra radio pattuglia e contattato le Forze dell’Ordine. La rissa è stata sedata, mettendo in stato di fermo una persona e facendo soccorrere dall’ambulanza i feriti. Domenica pomeriggio invece, intorno alle 18, è pervenuto un allarme sos da una farmacia del centro della Spezia: era infatti in corso un tentativo di rapina ma, il tempestivo intervento della radio pattuglia di zona e delle Forze dell’Ordine prontamente allertate dalla Centrale, lo ha mandato all’aria. I tre individui coinvolti sono stati posti in stato di fermo e la merce che avevano cercato di sottrarre è stata restituita.

