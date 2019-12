Cinque Terre - Val di Vara - Sull'Aurelia è provvisoriamente chiuso al traffico - in entrambe le direzioni - il tratto dal km 432,800 al km 432,390, a Beverino, per una frana causata dal maltempo che ha colpito la regione nelle ultime ore. Al momento il traffico viene deviato lungo l'autostrada. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione.

