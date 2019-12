Cinque Terre - Val di Vara - Malore improvviso per una donna di mezza età a Varese Ligure. E' quanto avvenuto questa mattina, la signora ora si trova ricoverata al San Martino di Genova. Sono stati i soccorsi tempestivi a strapparla alla morte. La donna è andata in arresto cardiaco e sul posto sono arrivati i militi della Croce rossa di Varese. Alla terza scarica di defibrillatore la donna ha ripreso conoscenza. Sul posto erano arrivati anche Drago e i Vigili del Fuoco. (foto: repertorio)

