Ambulanza si ribalta a Bolano, tre persone coinvolte

Cinque Terre - Val di Vara - Ambulanza ribaltata e tre persone rimaste coinvolte. E' avvenuto questa mattina, prima dell'alba, nel comune di Bolano dove un mezzo della Pubblica assistenza di Ceparana è uscito di strada per poi adagiarsi su un fianco. La dinamica dell'incidente, che si è verificato intorno alle 6.30, è in fase di accertamento ma non sarebbe da escludere che sia avvenuto per l'asfalto reso viscido dall'umidità del mattino. A bordo del mezzo, che non procedeva ad alta velocità, c'erano due volontari e un uomo che doveva essere trasportato in ospedale.



Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno tagliato, con una lama apposita, il parabrezza per permettere all'autista di uscire. Le sue condizioni di salute e quelle dell'altro milite coinvolto non desterebbero particolare preoccupazione. Entrambi sono stati sottoposti a tutti gli accertamenti del caso. La persona che doveva essere accompagnata in ospedale, per una caduta precedente ai fatti, è stata recuperata da una seconda ambulanza che ha provveduto al trasporto alla Spezia. I Vigili del fuoco hanno proceduto anche a issare l'ambulanza ribaltata con l'ausilio di altre piccole gru.

C. A.

11/11/2020 12:29:14