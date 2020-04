Addio a Tiziana Matine, scrisse 'Il canto della Val di Vara'

Cinque Terre - Val di Vara - Cordoglio in Val di Vara per la prematura scomparsa di Tiziana Matine. Residente a Genova, ma originaria di quella vallata di cui si è sentita sempre figlia, e dove passava le estati. A Tiziana Matine si devono le parole dei brani 'Il canto della Val di Vara', un inno di amore per la valle, in dialetto, e 'Beata Vergine', entrambi musicati dal maestro della Corale Val di Vara, Cesare Garibaldi. “La ricordiamo con il suo sorriso e la sua gentilezza verso tutti”, il pensiero con cui la Corale ha voluto salutare Tiziana.

