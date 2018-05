- Calcina. Un'improvvida dispersione di calcina in mare. Questa la causa del colore biancastro assunto dalle acque di Riomaggiore poco meno di un mese fa ( QUI ). A darne oggi notizia, l'assessore regionale all'ambiente Giacomo Giampedrone. "Calcina pura, residuo di lavori edili - ha spiegato l'ex sindaco di Ameglia -. Certo non un bello spettacolo, ma i valori rilevati da Arpal sono tutti sotto i livelli di guardia. Gli esiti registrati dall'Agenzia saranno trasmessi alla Capitaneria".

