Cinque Terre - Val di Vara - Una misura "in via cautelare", messa in pratica subito dopo l'arrivo della perizia a Palazzo del Governo. Il presidente della Provincia della Spezia ha disposto l'immediata chiusura al traffico del ponte sul Vara tra Beverino e Cavanella Vara lungo la strada provinciale 17. Si tratta di uno dei tratti messi sotto esame nel piano di controllo dei viadotti dello Spezzino. Gli ingegneri della Archimede srl di Genova hanno prodotto una perizia in su dice che "la struttura ponente dell'opera presenta imponanti infiltrazioni e percolazioni di acqua piovana che stanno progressivamente determinando lesioni sul calcestruzzo".



Abbastanza per decidere di sbarrare il passo al ponte, lungo 160 metri circa su cinque campate. Un rapido scambio di telefonate tra il presidente Giorgio Cozzani e il sindaco di Beverino Massimo Rossi, immediatamente allenato sul problema, ha disposto lo stop alla circolazione a partire dalle 14.30 di oggi, venerdì 12 ottobre 2018. Quando sarà revocata la misura non è dato saperlo, ma certamente non prima di qualche intervento di manutenzione straordinaria a questo punto.



Lo stesso Cozzano e il sindaco di Beverino, insieme ai tecnici della Provincia, hanno convenuto sulla necessità di avviare nel più breve tempo possibile un cantiere di lavori per il ripristino della percorribilità sull'alternativa strada provinciale 18 che collega San Cipriano, Castello e Padivarrna, attualmente ancora interrotta per un avvallamento e cedimento del tratto in prossimità del cimitero. "La chiusura del ponte, indifferibile per preservare sicurezza e incolumità pubblica, comporta la deviazione della circolazione secondo un tragitto che risalga la SP 17 verso Valgraveglia sino a riprendere l'Aurelia in prossimità di San Benedetto e di lì procedere nelle direzioni desiderate", annuncia l'ente.

REDAZIONE

12/10/2018 14:21:40