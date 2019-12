Cinque Terre - Val di Vara - Continua senza sosta l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal Comando Compagnia Carabinieri di Sarzana, quotidianamente impegnati per garantire sicurezza e rispetto della legalità. In tale contesto, il Comandante della Stazione Carabinieri di Calice al Cornoviglio, nei giorni passati acquisiva notizia di movimenti sospetti nei boschi calicesi ed insieme ai colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sarzana, che alle 22 circa di ieri sera, dopo diversi giorni di prolungati servizi di appostamento ed osservazione in abiti borghesi in mezzo al bosco, individuavano il bivacco che un cittadino marocchino, in Italia senza fissa dimora, aveva impiantato ed utilizzava come base operativa per incontrarsi con giovani tossicodipendenti della Val di Magra ai quali vendeva la cocaina.



Poiché i movimenti tra la macchia non potevano passare inosservati, da qualche giorno i carabinieri si erano appostati di osservazione in attesa di una mossa falsa dello spacciatore. Così, ieri sera, notato un movimento di luci tra gli alberi, i militari individuavano l’improvvisato ma efficiente supermarket della droga e bloccavano un 30enne di origini magrabine, che veniva trovato in possesso di quasi 70 grammi di cocaina, già divisa in dosi pronte per essere vendute, e di un bilancino di precisione, oltre a materiale utilizzato per tagliare la droga e confezionarla per essere venduta.

L’uomo si era ben organizzato tra la fitta vegetazione, con tanto di tenda per dormire e batteria per ricaricare il cellulare usato per i contatti con i clienti, in modo da poter proseguire a lungo nella sua illecita attività, bruscamente interrotta dall’intervento dei carabinieri. La perquisizione consentiva di sequestrare anche cinquanta euro in contanti, ritenuti provento della vendita della droga. Tratto in arresto, dopo una nottata in caserma, nella mattinata odierna l’uomo è stato condotto davanti al Giudice della Spezia per l’udienza direttissima di convalida del fermo.

Redazione

17/12/2019 11:41:54