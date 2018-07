Cinque Terre - Val di Vara - Quando Scienza e attualità si incontrano, Thomas Lo Biondo, di Ceparana, ha discusso la sua tesi magistrale all’Università di Pisa – Dipartimento di Scienze della Terra, per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche dal titolo “La scarpata di faglia della Ripa (Sp): caratterizzazione strutturale e aspetti applicativi” – Relatore Prof. Giancarlo Molli, Correlatore: Geol. Carlo Malgarotto. Esito? Una Ripa da... 110 e lode. Si tratta di una analisi dettagliata degli aspetti geologico- strutturali che hanno portato i dissesti osservati, gettando nuova luce anche sui fenomeni che hanno portato alla formazione di altri distretti franosi quali quello di Montalbano alla Spezia. Il lavoro di tesi ha potuto definire una nuova carta geologica di dettaglio, con elementi innovativi rispetto alla bibliografia, le caratteristiche della faglia su cui è impostata la strada e le relazioni con le altre faglie che hanno creato le condizioni per le frane. Ricerca e professione unite nello studio e prevenzione dei fenomeni di rischio idro-geomorfologico, una strada da seguire.

