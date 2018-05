Cinque Terre - Val di Vara - Via libera del Tar della Liguria al Parco nazionale delle Cinque Terre per l'imposizione alle compagnie di traghetti di un euro a passeggero come prezzo di autorizzazione per le attività svolte entro i confini dell'Area marina protetta. Lo riferisce l'agenzia Ansa. In questo modo i magistrati hanno respinto la richiesta di sospensiva presentata da Consorzio marittimo turistico 5 Terre - Golfo dei Poeti, Navigazione Golfo dei Poeti Coop, Navigazione Ligure Tirrena, Golfo Paradiso di Bozzo, Schiappacasse, Chiaschetti, Mandato & C., Consorzio servizio marittimo del Tigullio contro Parco Nazionale delle Cinque Terre e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.



16/05/2018 22:01:38