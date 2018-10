Cinque Terre - Val di Vara - Quando i pellegrini guidati dal vescovo hanno raggiunto, nella radura della pineta di Suvero, la piccola chiesa di “Maria madre di tutti gli uomini”, realizzata a suo tempo da padre Dionisio, una piccola suora, ormai anziana, si è fatta loro incontro. E’ stato un “abbraccio” ideale e suggestivo, ed anche un augurio per la diocesi. Suor Candida Nanni, delle Piccole Ancelle del Bambino Gesù, è stata per decenni a fianco di padre Dionisio nell’impegno per i bambini orfani e sofferenti. La “vita” della piccola chiesa si deve in buona parte anche a lei. Per tanti è stato bello, ieri, rivederla e pregare con lei.

Il vescovo Luigi Ernesto Palletti, che ha celebrato la messa nella suggestiva piccola chiesa tra i boschi dell’alta Val di Vara, ha rinnovato la richiesta di pregare per le vocazioni religiose e per la santificazione del clero. Numerosi i fedeli arrivati sino a Suvero, trai quali molti aderenti alle confraternite diocesane.

07/10/2018 09:11:00