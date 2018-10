Cinque Terre - Val di Vara - Il lavoro di sinergia tra le amministrazioni comunali di Monterosso e di Pignone è stato premiato attraverso il finanziamento al cento per cento di una serie di interventi di ripristino della rete sentieristica e di pulizia dei boschi in territori a cavallo tra i due comuni confinanti. Tra l'altro parte consistente del territorio monterossino ricade nel bacino idrografico del fiume Vara. Numerose percorrenze escursionistiche collegano i due territori, la maggior parte delle quali iscritte alla Rete escursionistica ligure. Pertanto entrambi i Comuni hanno forte interesse allo sviluppo del turismo naturalistico e in particolare della rete di accesso al bosco per i fruitori e alla valorizzazione e alla protezione del territorio boscato. La collaborazione tra i due enti è iniziato l’anno scorso attraverso incontri specifici sfociati nella progettazione degli interventi oggi finanziati.



Il progetto prevede la valorizzazione complessivamente di 15 chilometri di percorrenze escursionistiche di collegamento tra i due Comuni (percorsi costa - entroterra) e di due percorrenze di collegamento al Mesco: il primo tra Via IV Novembre (loc. Fegina) e la Sella dei Bagari (al confine con il Comune di Levanto), e il secondo tra Loc. Vettora ed il Passo del Termine (in Comune di Monterosso). Gli interventi sulla rete escursionistica sono a favore della percorribilità in sicurezza (ripristino del piano pedonale, piccole opere di regimazione delle acque, gradini in legname, taglio di piante morte ai lati delle percorrenze, etc.) e della fruibilità (segnaletica verticale e orizzontale, aree di sosta attrezzate). In particolare le aree di sosta previste, attrezzate con tavoli, panche e bacheche, sono tre comune di Monterosso al Mare (loc. Sopra Termine, loc. Valle Suietta, loc. Rio di Casale) e altrettante nel Pignonese (loc. Costa Marveia, loc. Martinasca, loc. Zona carsica di Pignone).



Completa il progetto il miglioramento di un’area boscata di circa 40mila metri quadrati di proprietà del Comune di Monterosso al Mare in località Termine, crocevia di percorrenze escursionistiche (Alta Via Cinque Terre e collegamenti ai borghi). Un'operazione finalizzata anche alla protezione dal rischio incendi attraverso il taglio di piante malate e facilmente infiammabili.



“L’apertura di due nuovi collegamenti in verticale tra la costa e l’entroterra rappresenta un importante arricchimento per la rete escursionistica, finora carente da questo punto di vista, con ricadute positive sul turismo consapevole e rispettoso dei luoghi visitati”, commenta Emanuele Moggia, sindaco di Monterosso. “L’amministrazione comunale di Pignone – gli fa eco la collega pignonese Mara Bertolotto -, che ha sempre creduto nella sinergia tra i due territori, storicamente legati da vie di comunicazione e piccolo commercio, vede nell’attribuzione di questo finanziamento un premio alla progettualità congiunta e alla valorizzazione dell’ambiente”.



Il risultato conseguito dalle due amministrazioni, concludono i sindaci, “deve essere considerato non come punto di arrivo, ma come punto di partenza per la cura e la manutenzione dell’ambiente perché un territorio in abbandono può portare, come purtroppo ben sappiamo, a disastri incalcolabili”.

REDAZIONE

08/10/2018 21:01:06