Cinque Terre - Val di Vara - Incidente stradale intorno alle 13.30 in località Caraschi, fra Piazza e Deiva Marina. Due auto stavano percorrendo la medesima strada nelle due direzioni opposte quando si sono scontrate. Sul posto operatori e mezzi della Pubblica Assistenza di Deiva Marina e Framura, i carabinieri della stazione locale e i vigili del fuoco con gli automezzi. I mezzi di soccorso hanno trasferito i conducenti all'ospedale in codice giallo.

Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner ne accetti l'utilizzo. Per maggiori informazioni su come modificare il consenso e le impostazioni dei browser supportati leggi l'informativa OK