Cinque Terre - Val di Vara - Nell’attesa che siano definite e rese operative le nuove ordinanze relative all’accesso nelle ztl del Comune di Riomaggiore, rimangono validi in prorogatio, fino al 28 febbraio i pass di accesso/sosta rilasciati nel 2017 ai residenti o equiparati residenti, alle ditte residenti ed ai titolari di pass di transito. Nel frattempo la giunta comunale presieduta da Fabrizia Pecunia, in preparazione alla nuova stagione turistica, ha approvato le tariffe di accesso e transito nelle aree pedonali, al fine di regolare gli accessi dei fornitori: una misura pensata per garantire la sicurezza a tutti specialmente nei periodi di flussi più significativi.



Per le automobili private le tariffe rimangono invariate rispetto al 2016 che prevedono la tassa di 30 euro annuali per i residenti con un veicolo, di 50 euro per una seconda vettura, di 100 euro per i titolari di attività con sede legale nel territorio comunale, 15 euro per il transito dei motorini. I proprietari di abitazioni, non residenti pagheranno 40 euro mensili o 400 annui, mentre chi ha residenza lavorativa dovrà corrispondere 40 euro mensili.



Discorso diverso, appunto, per chi raggiunge i borghi per consegnare le merci ai commercianti e agli esercenti innanzitutto perchè la giunta ha disposto il divieto di transito nelle ore pomeridiane pianificando gli accessi tramite registrazione al comando di Polizia Municipale. I corrieri, ad esempio, per consegnare la merce nella ztl dovranno fronteggiare il pagamento di 6 euro giornalieri. La tariffa per i fornitori extra-comunali ammonta a 20 euro ogni mese o 200 annuali per un accesso settimanale alla ztl. Due accessi alla settimana costeranno 42 euro al mese o 420 euro all'anno, 65 euro al mese daranno diritto a tre accessi alla settimana o 650 euro annuali per 3 accessi settimanali. Quattro accessi costeranno 90 euro mensili o 900 annuali, cinque accessi 120 euro mensili o 1.200 euro annuali, sei accessi infine 150 euro mensili o 1.500 euro annuali. Il transito è invece ammesso tutti i giorni dalle 6 alle 10 del mattino.



20/02/2018 12:31:57