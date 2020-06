Rischio esondazioni a Monterosso, affidato progetto scolmatore

Cinque Terre - Val di Vara - Si è conclusa la procedura di gara per l’affidamento della progettazione di primo livello del Canale Scolmatore dei Torrenti Pastanelli-Morione e Buranco, a Monterosso. Alla selezione finale hanno partecipato cinque delle più importanti Società di Ingegneria operanti in Italia e all’estero che hanno progettato opere infrastrutturali dal valore di centinaia di milioni di euro.

La Commissione di Gara, composta da tre tecnici esperti nel settore, ha ritenuto premiare la proposta tecnico-economica presentata dal costituendo raggruppamento di professionisti composta dalla Società Technital SpA con sede a Verona e dal Dott. Geologo Gian Paolo Chella con studio in Sestri Levante. La società, tra l’altro, ha partecipato alla progettazione, per conto della Provincia di Genova e del Comune di Genova, del Canale Scolmatore del Bisagno e del Rio Fereggiano, opere in corso di costruzione, e di altre opere del tutto analoghe nelle regioni Lazio e Veneto.



"È stato ripagato il sacrificio economico dell’Amministrazione comunale di Monterosso che, credendo fermamente nella necessità di trovare una soluzione definitiva al rischio di esondazioni dei corsi d’acqua del bacino del Pastanelli/Morione e quindi alla salvaguardia dell’abitato storico, aveva impegnato più di centomila euro per affidare la progettazione dell’opera", commentano da Palazzo civico.

A seguito della procedura di appalto,si è registrato un considerevole ribasso e la cifra finale che verrà impegnata a favore del gruppo di progettazione risultato vincitore, si aggira intorno ai 61mila euro.

Dalla sottoscrizione del contratto di appalto, i progettisti avranno 90 giorni di tempo per consegnare il progetto di primo livello che consentirà di definire la fattibilità dell’opera, il suo costo e conterrà anche la cosiddetta indagine costi/benefici.



Redazione

22/06/2020 15:03:17