Cinque Terre - Val di Vara - Buona parte dei 1500 abitanti del comune di Riomaggiore è anziana. Quel pezzo di popolazione che in questo momento , stando alle statistiche anagrafiche italiane e mondiali, rischia di più, in caso di contagio del coronavirus. Fabrizia Pecunia, nell'elaborare insieme agli abitanti una serie di misure intelligenti, ha voluto innanzitutto cogliere i dettami governativi e ribadirli anche ai suoi concittadini: "La situazione è seria e va affrontata con senso di responsabilità da parte di ciascuno di noi, a salvaguardia nostra e dei soggetti più fragili, tra cui anziani, immuno-depressi e persone con altre patologie, tenendo conto che il contagio non esclude persone che non rientrano in queste categorie. La popolazione del nostro Comune è in larga parte di età avanzata e quindi è essenziale una particolare cautela da parte di tutti. In particolare si chiede a tutta la popolazione di restare in casa e avere contatti con l’esterno limitati ai casi di effettiva ed inderogabile necessità. Ai non residenti e possessori di seconda casa nel nostro Comune, si ricorda che, ai sensi del vigente decreto, è proibito “ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori (…), nonche' all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero spostamenti per motivi di salute".



Monito ineludibile ma anche una serie di iniziative che vanno di conseguenza: a partire dalla consegna della spesa e dei medicinali a domicilio, riservata agli over 65 e ai soggetti malati. Basta contattare il Comune, al numero 0187.760219, oppure direttamente gli esercizi commerciali/farmacie che hanno aderito, riportate sul sito internet del Comune (www.comune.riomaggiore.sp.it). Il costo della spesa e dei farmaci è a carico del richiedente. Le attività commerciali/farmacie che hanno aderito sono la Coop Cinque Terre Riomaggiore 0187920708/0187920124 – Manarola 0187920979, la Farmacia del Mare a Riomaggiore 0187920160 e Manarola 0187920930, l'Alimentari Alberto e Claudia Manarola 0187760019. Le attività commerciali che vogliono aderire devono contattare il Comune. Le consegne saranno effettuate tendenzialmente al mattino, dalle 9 alle 12. "Ringraziamo tutti i volontari di Protezione civile e tutti i cittadini che si sono resi disponibili a offrire supporto alla popolazione in questo momento di difficoltà" - ha aggiunto Pecunia.



Da sabato 14 marzo sarà attivo tutti i giorni il servizio di Guardia medica, dalle 10:30 alle 19:30, presso la Pubblica Assistenza di Riomaggiore, contattabile al numero 0187.920777. Corre comunque sempre l’obbligo di contattare il medico curante in caso di sintomi sospetti. Certi del senso civico di tutti, restiamo disposizione per qualsiasi chiarimento. Ringraziamo tutti i volontari di Protezione civile, le Pubbliche Assistenze e tutti coloro che si rendono disponibili a offrire supporto alla popolazione in questo momento di difficoltà.

F. L.

11/03/2020 11:39:25