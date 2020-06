Riomaggiore e Manarola, ecco le regole per la balneazione

Cinque Terre - Val di Vara - Si è tanto detto del Golfo e delle spiagge della riviera lunense in questi giorni in cui la stagione estiva prova a darsi un senso fra contingentamenti, regole di pertinenze, che dividono l'opinione pubblica ma provano ad affrontare la fase 2 cercando di limitare i danni. Si attendevano notizie anche dalla parte opposta, in particolare da quelle Cinque Terre che vivono un'estate a dir poco anomala ma che sono e rimangono così vicine al comune capoluogo che soprattuto negli ultimi anni sono diventate gettonatissime per un bagno senza dover cercare parcheggio o pagare per entrare nelle spiagge. E ieri si è tenuto l’incontro del tavolo di lavoro permanente del Comune di Riomaggiore con all’ordine del giorno proprio il tema della balneazione, nel corso del quale è stata condivisa la programmazione sulla progressiva riapertura delle aree del capoluogo e della vicina Manarola.



Un lungo percorso di condivisione con le altre amministrazioni e le associazioni, al fine di trovare la soluzione migliore e garantire a tutti la possibilità di accedere alle diverse aree in modo semplice e sicuro, tenendo conto che gli spazi, per antonomasia, sono quelli che sono. "Dobbiamo affrontare questa nuova fase con coraggio e con serietà, rispettando in modo attento le distanze e le misure di sicurezza ancora necessarie. Allo stesso tempo, dobbiamo garantire la fruizione degli spazi e mettere a disposizione delle attività economiche tutte le possibili sinergie per favorire la ripartenza del settore turistico, fondamentale per il nostro territorio" - spiega la sindaca Fabrizia Pecunia.



Entrando nel merito, sono state individuate tre aree di balneazione con spazi delimitati: la spiaggia sassosa della Fossola di Riomaggiore, lo Scalo di Manarola e il Palaedo sempre a Manarola. Sono state predisposte alcune bozze di planimetria, giusto per avere un riscontro su carta con le zone gialle che delimitano le corsie riservate al transito. Gli stalli più piccoli sono destinate alle persone singole, mentre quelli grandi sono per le famiglie o per due persone non appartenenti al medesimo nucleo famigliare e che, pertanto, pur stazionando nel medesimo stallo devono rispettare il distanziamento. Dimensioni degli stalli coerenti con le misure indicate da Regione Liguria e dal protocollo proposto da Anci.



Ebbene, gli stalli a Manarola saranno predisposti con colorazione (prodotti ecologici) mentre quelli della Fossola con pali di legno. Importante chiaririre che, differentemente da Lerici e San Terenzo, non ci sarà bisogno di prenotare preventivamente il posto e non ci saranno limitazioni per categorie o assegnazione di priorità, almeno in questa fase iniziale ma in Comune fanno sapere che monitereranno la situazione per eventuali cambiamenti sulle misure stesse mentre tutte le altre aree, non specificatamente indicate, saranno accessibili liberamente, nel rispetto della normativa del distanziamento in essere.



La balneazione sarà aperta ufficialmente a partire da sabato 7 giugno ma rimarrà interdetto l’accesso alla spiaggia della Fossola fino al 12, in quanto devono essere eseguiti dei lavori per rendere la spiaggia più fruibile e garantire la predisposizione degli stalli tramite pali. I lavori si svolgeranno nella settimana dal 8 al 12 giugno (salvo imprevisti). Sarà possibile accedere liberamente alla spiaggia sia per fare il bagno (senza stendere l’asciugamano), sia per raggiungere gli scogli, che rimarranno liberi. Sempre da sabato, tutti i sabati e le domeniche di giugno, saranno garantiti presidi con vigilanza in entrambe le marine, dalle 8 alle 19. La sorveglianza sarà effettuata in coordinamento con i Carabinieri della Stazione di Riomaggiore e l’Associazione dei Carabinieri in pensione che ringraziamo per il prezioso supporto. Si procederà, in caso di necessità, ad incrementare la sorveglianza, anche sulla base delle risorse che arriveranno da Regione. E dal 13 giugno sarà operativa la APP SpiaggiaTi, già in uso nella città di Genova e Imperia (si può scaricare sia su Android che Ios). Servirà a visualizzare in tempo reale il numero di posti disponibili ma non servirà alla prenotazione preventiva che sarebbe di difficile gestione, soprattutto per la popolazione anziana. Per giugno sarà attiva solo nei fine settimana, per offrire un servizio aggiuntivo di conoscenza preventiva della disponibilità di posti.

F. L.

04/06/2020 13:13:04