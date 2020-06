Problemi all'acquedotto, l'amministrazione comunale di Monterosso replica all'opposizione

In merito alle dichiarazioni apparse su stampa , rilasciate dai consiglieri del gruppo di Minoranza “Monterosso nel Cuore” nella giornata di domenica 21 giugno u.s. circa il disservizio occorso all’acquedotto, si fa presente che l’Amministrazione Comunale ha contattato prontamente e direttamente gli Ingegneri Pierluigi Acerbi e Marco Fanton, rispettivamente responsabile del Servizio Idrico e Direttore di Acam Acque, già a partire dalle ore 10:15 (e quindi subito dopo il manifestarsi del disservizio) per segnalare l’interruzione della erogazione dell’acqua e per chiedere lumi in merito al problema occorso. I contatti con i dirigenti di Acam si sono protratti con continuità sino alle ore 11:20, quando veniva comunicato il corretto ripristino della elettrovalvola che aveva causato la momentanea interruzione della erogazione.