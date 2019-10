Cinque Terre - Val di Vara - Sono passati otto anni ma con gli occhi ancora pieni delle allerte di questi ultimi giorni, sembra di tornare a ieri. Quel 25 ottobre 2011 è una sorta di spartiacque per tantissimi abitanti di questo territorio, coinvolti in diversi modi in quella che è stata, senza ombra di dubbio, l'alluvione più violenta dal dopo guerra ad oggi, almeno da queste parti. Furono tredici i morti, furono in tanti a piange: a Borghetto, a Brugnato, a Vernazza, Monterosso, nella vicina Aulla. Devastazioni e danni incalcolabili, segni ancora evidenti in alcune parti dei borghi e un lento lavoro di reperimento fondi per ripristinare la sicurezza, riaprire ponti, collegamenti. Oggi, come otto anni fa, è il 25 ottobre e come tutti gli anni la ricorrenza non passerà con il solo pensiero di chi c'era: è giorno di commemorazioni e non potrebbe essere diversamente. A Borghetto Vara il 25 ottobre è una data che ricorda a tutti, come dal tutto si possa rimanere al niente. Come la vita può scivolare via in un attimo. "Abbiamo imparato ad essere più attenti, più consapevoli ma dobbiamo continuare a lavorare sulla solidarietà, mai scontata, e sulla Comunità. È importante sentirsi facenti parte di una comunità solidale, abbandonando il nostro individualismo, il nostro naturale egoismo e ricordare coloro che non ci sono più. Il ricordo come crescita personale, senza passato non si può pensare al futuro. Incontriamoci oggi alle 18 nella nostra Chiesa Parrocchiale per un monento di riflessione".



A Brugnato l'appuntamento è alle 17 con la Santa Messa del Ringraziamento al Santuario della Madonna dell'Olivo (dalle 17 navetta da Piazza del Comune), organizzata dalla Parrocchia dei Santi Pietro, Lorenzo e Colombano. A Monterosso, le cui immagini della devastazione fecero il giro del mondo data la notorietà delle Cinque Terre, la cerimonia commemorativa avrà inizio alle 15 con la Santa Messa nella Parrocchia di San Giovanni Battista. Subito dopo deposizione della corona di fiori in largo “Sandro Usai” insieme al Gruppo Comunale di Protezione Civile e alle 16.15 imbarco dal Molo per la deposizione dei fiori in località Acquapendente insieme al Comune di Vernazza, anch'esso travolto da quella giornata infausta.



Anche ad Aulla le ferite sono ancora nel cuore degli abitanti. Oggi finalmente le scuole container sono solo un ricordo, l'argine a protezione dell'abitato sta pian piano mutando il suo aspetto, portandosi via quel grigiore che stava ormai divorando la cittadina. "Un percorso, questo, sul quale siamo intervenuti con l'obiettivo di portare Aulla a rialzare la testa, lasciando alle spalle i segni di questa terribile tragedia. Siamo consapevoli che si tratta di un percorso lungo e difficile, ma rinnoviamo la nostra volontà nel restituire ai nostri cittadini ciò che tutti meritano: un luogo degno in cui vivere, anche in nome di chi non c'è più, e di cui avremo memoria per sempre". Per la giornata gli eventi sono due: alle 17.30 in Sala Tobagi convegno sui cambiamenti climatici con Stefano Macchio dell'Ispra, Mauro Durante del Cnr e Bruno Vivaldi, scrittore e pubblicista. Alle 18 invece, nella Parrocchia di San Caprasio, Santa Messa in ricordo di Enrica Pavoletti e Claudio Pozzi, vittime dell'alluvione.

25/10/2019 10:20:27