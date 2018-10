Cinque Terre - Val di Vara - Nel territorio comunale di Monterosso al Mare, sulla Sp 370 in località Loreto, sono terminati i lavori di sistemazione del tratto della strada provinciale. I lavori hanno riguardato il dragaggio del materiale instabile presente in scarpata, quindi è stato consolidato il versante con reti corticarli contenute da funi e chiodature. Infine è stato ripristinato e rialzato il muretto di contenimento del bordo carreggiata. A darne notizia, la Provincia della Spezia.

Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner ne accetti l'utilizzo. Per maggiori informazioni su come modificare il consenso e le impostazioni dei browser supportati leggi l'informativa OK