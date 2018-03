Cinque Terre - Val di Vara - Il Comune di Maissana in considerazione delle avverse condizioni meteo di questi giorni e della vastità del territorio comunale, ha provveduto ad attivare per il giorno delle elezioni politiche, domenica 4 marzo, un servizio gratuito di accompagnamento al seggio. Al riguardo il sindaco Egidio Banti e la giunta hanno disposto il noleggio di un pullmino attrezzato che, a cura del personale del Comune, raccoglierà gli elettori intenzionati ad usufruire del servizio, accompagnandoli presso la sede comunale di Maissana, unico seggio istituito nel Comune. Il pullmino partirà alle 8.30 dalla piazza di Torza con il seguente itinerario: Salterana, Tavarone, Colli, Maissana. Alle 10.30 sarà invece effettuato il seguente percorso: Ponte Rollino, Cembrano, Ossegna, Campore, Santa Maria, Maissana. Le corse saranno ripetute nel pomeriggio, come segue: a partire dalle 15.30, percorso Torza, Salterana, Tavarone, Colli, Maissana; a partire dalle 17.30, Ponte Rollino, Cembrano, Ossegna, Campore, Santa Maria, Maissana. Gli elettori intenzionati ad utilizzare il servizio devono trovarsi lungo i percorsi indicati presso le fermate degli autobus od eventualmente in altri punti concordati con il personale comunale.

