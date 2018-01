- Dici Cinque Terre e dici turismo. Forse troppo, come da qualche tempo denunciava l'ex presidente del Parco Vittorio Alessandro, affiancato alla fine da una parte degli operatori che vedono nelle migliaia e migliaia di crocieristi e improvvisati camminatori una risorsa che col tempo rischia di trasformarsi in un problema. Lo spazio è quello che è, i sentieri sono quasi consumati e la calca dell'alta stagione è un fenomeno ormai organico del paesaggio.Il concetto di "numero chiuso" è stato rigettato, si è andati via via parlando di "gestione dei flussi" e "controllo degli accessi" sui sentieri. Ma il tema rimane.Se ne sono accorti anche oltreoceano, negli studi della Cnn, la principale emittente all-news degli Stati uniti. I giornalisti americani, che per anni hanno celebrato le bellezze della costa compresa tra Riomaggiore e Monterosso, hanno inserito i cinque borghi tra le dodici destinazioni da evitare nel 2018, proprio a causa dell'eccessivo afflusso di turisti nel periodo estivo."Visitatele al di fuori dell'estate", consigliano, proponendo come valida alternativa una visita allaPorto Venere, sprovvista di stazione ferroviaria ma "meno amata dai turisti, e per questo migliore".Nel libro nero delle località turistiche mondiali, le Cinque Terre sono in ottima compagnia: in Italia l'altra destinazione da evitare è Venezia, ma ce ne sono molte altre, in Europa e non solo.Da Barcellona a Santorini, da Machu Picchu al Monte Everest, sino all'Antartide e il Taj Mahal, passando per Dubrovnik, le Galapagos, il Buthan e le Isole di Skye, in Scozia.Insomma, in un comparto "modaiolo", come quello del turismo la notorietà a livello planetario si manifesta come croce e delizia un po' per tutti.Basti pensare a quante volte la stessa Cnn ha consigliato di fare tappa alle Cinque Terre nel proprio viaggio in Europa, con articoli e servizi video. Tra questi ultimi, uno dei più noti e visualizzati sulla Rete è "Explore the beauty of Cinque Terre", di Catherine Callaway. Un filmato ritornato in auge alla fine del mese di agosto scorso, con diverse condivisioni tra blogger e opinionisti italiani. L'influente giornalista americana, però, lo aveva realizzato nel 2010, quando già la zona era tra i must del turismo a stelle e strisce, senza però aver raggiunto gli eccessi degli ultimi anni.Ma se di influenza sul mercato turistico statunitense si parla, non si può tralasciare l'opinione di Rick Steves, colui che ha "inventato" la destinazione Cinque Terre per milioni e milioni di yankee. Ebbene, nonostante il turismo di massa, il guru delle guide e dei pacchetti turistici americani mantiene le Cinque Terre in otto delle offerte per il 2018 presenti sul suo sito, sia per coloro che scelgono di visitare l'Italia, sia per quanti allargano il campo all'Europa ( qui ).